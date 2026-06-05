鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-05 13:24

光寶科 (2301-TW) 於 COMPUTEX 展期間宣布與新加坡科技設計大學（SUTD）及 SUTD 旗下新創公司 NeuroRAN 的深度合作，在 AI-RAN 創新領域取得重要里程碑。於展會展示人工智慧如何原生整合於 5G 無線接入網路（RAN），推動具備即時運算、隱私保護與節能效益的邊緣 AI 應用落地。

光寶科攜手新加坡科技設計大學及新創NeuroRAN 共同推動AI-RAN技術創新。(圖：光寶科提供)

此解決方案的核心在於動態 AI 模型分割技術。光寶科技提供整合於 AI-RAN 基礎架構的高效能 O-RU（無線單元），SUTD 則負責開發運用先進深度學習模型的 AI 應用，例如以 Swin Transformer 實現的即時影像物件偵測。整體解決方案建構於 NVIDIA AI 基礎架構之上，整合 NVIDIA AI Aerial 軟體與高效能運算能力，實現 AI 與 5G 網路的深度融合。

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本方案的關鍵創新在於採用 AI 驅動的頻譜感知技術，依據即時網路狀況動態決定如何在用戶設備（UE）與邊緣 / 雲端環境之間分配 AI 運算負載。相較於傳統的固定式分割方式，此方法大幅降低延遲、優化能耗，並確保敏感資料留存於裝置端，同步提升隱私保護與系統效能。本次展示亦將分散式 UPF（dUPF）整合至 5G 核心網路，進一步縮短端對端延遲，強化邊緣 AI 的實際部署能力，適用於智慧城市、智能監控及工業自動化等多元應用場景。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示：「透過與 SUTD 及 NeuroRAN 的合作，我們正在加速將 AI-RAN 從願景推進至商業化落地。藉由結合光寶科技在 O-RAN 與無線基礎架構的深厚專業，以及先進 NVIDIA AI 平台與應用的技術優勢，我們致力為電信業者與企業客戶打造更靈活、更高效的網路架構。」

新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）副主任陳彬彬表示：「SUTD 及旗下新創公司 NeuroRAN 非常榮幸能與光寶科技合作，共同開發這套前沿的 AI-RAN 展示系統。本次展示充分體現了智慧型 5G 網路在促成全新實體 AI 應用場景上所扮演的關鍵角色。」