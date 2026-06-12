鉅亨網新聞中心 2026-06-12 10:20

長期以來，全球資本市場的超額報酬大多來自軟體、網路平台與數位經濟等輕資產模式。然而，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求爆發、全球電力系統升級以及地緣政治帶動國防投資增加，華爾街開始將目光轉向實體經濟。

（圖：Shutterstock)

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 最新研究報告指出，亞洲正步入一場可能持續數年的「工業超級週期」(Industrial Supercycle)，2025 年至 2030 年間，亞洲固定資產投資規模預計將從 11 兆美元增加至 16 兆美元，新增投資金額高達 5 兆美元。

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報告認為，這波超級週期的核心驅動力來自 AI 基礎建設擴張、全球能源與電網升級、國防支出成長，以及供應鏈重組所帶來的重複投資需求。

其中最直接的催化劑來自美國科技巨頭持續升溫的 AI 軍備競賽。

根據市場預估，2026 年包括微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 及 Meta Platforms(META-US) 等大型科技企業的合計資本支出 (Capex) 可能突破 6,000 億美元，較 2025 年大增近 70%。

市場分析指出，科技巨頭即使短期尚未看到 AI 帶來相對應的獲利回報，仍被迫持續投入龐大資金購買 AI 晶片、建設資料中心及擴充雲端基礎設施，以避免在生成式 AI 競賽中落後競爭對手。

然而，這些資本支出最終流向的並非美國本土，而是亞洲製造供應鏈。

在 AI 產業鏈中，先進晶片主要仰賴 Taiwan Semiconductor Manufacturing 代工生產，並依靠 CoWoS 先進封裝技術進行整合；高頻寬記憶體 (HBM) 則由 SK Hynix 與 Samsung Electronics 主導供應；光模組、印刷電路板 (PCB)、伺服器零組件及封裝材料則廣泛分布於中國、日本、南韓及台灣供應鏈之中。

換言之，美國科技企業的 AI 資本支出帳單，最終轉化為亞洲製造業的訂單來源。

除了 AI 硬體需求外，電力基礎設施也成為推動新一輪投資的重要引擎。

市場普遍預估，到 2030 年全球資料中心總耗電量將突破 1 兆度 (1,000TWh)，大致相當於目前日本全國一年的用電規模。

尤其隨著輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最新 AI 加速器功耗持續攀升，大型 AI 資料中心的用電需求正快速增加。業界估計，單張高階 AI 晶片一年的耗電量已接近一個美國普通家庭的全年用電量，當數萬甚至數十萬顆晶片部署於單一資料中心時，對電網形成巨大壓力。

然而，美國電力系統老化問題日益嚴重。根據美國能源產業統計，目前新發電廠或大型資料中心申請接入電網，平均需等待 5 至 7 年時間，部分地區甚至更久。

高壓變壓器供應不足已成為美國能源基礎建設的瓶頸之一。由於變壓器生產需要大量取向矽鋼、銅線與精密製造工藝，而相關供應鏈主要集中在中國、日本及南韓，美國目前大型變壓器交貨等待時間已超過 3 年。

摩根士丹利認為，亞洲在特高壓輸電 (UHV)、重型電力設備、電池與新能源設備領域的完整供應鏈優勢，將使區域企業成為全球電網升級浪潮的主要受益者。

另一方面，地緣政治風險升高也正在重塑全球工業需求。

日本近年持續提高國防預算，目標將防衛支出提升至 GDP 的 2%；中國則持續推動軍事現代化與自主供應鏈建設。分析指出，現代軍事裝備與民用電子產業高度重疊，包括無人機、雷達、感測器、射頻晶片、電池與精密馬達等均屬軍民兩用技術。

由於亞洲擁有全球最大規模的電子產品與汽車產業鏈，使其在軍工生產效率與供應能力方面具備天然優勢。

報告同時指出，近年熱門的「中國 + 1」供應鏈策略，也意外成為亞洲工業投資的重要推手。

跨國企業為降低地緣政治風險，紛紛將部分組裝產能移往越南、印度及馬來西亞等地。然而，新產能建設需要重新興建廠房、道路、電網及物流設施，反而帶動更多固定資產投資。

更重要的是，這些新工廠所需的核心零組件、高精度模具、自動化設備與工業母機，仍高度依賴中國、日本及南韓供應商。結果並非原有產能被取代，而是供應鏈出現重複建設現象，帶動整體資本支出持續擴張。

不過，摩根士丹利也提醒，工業超級週期並非沒有風險。

歷史經驗顯示，大規模資本支出往往伴隨未來產能過剩問題。若 AI 產業未能創造足夠營收支撐目前投資規模，科技企業可能被迫削減資本支出，進而衝擊上游供應鏈。

報告引用 1873 年美國鐵路泡沫作為借鏡。當年鐵路投資熱潮最終引發金融危機與大規模企業倒閉，但大量已建成的鐵路基礎設施卻在之後數十年間大幅降低物流成本，成為美國工業崛起的重要基礎。

摩根士丹利認為，即使未來 AI 產業出現修正，過去數年累積興建的晶圓廠、資料中心、特高壓電網及工業園區等實體資產仍將持續存在，形成所謂的「有生產力的殘骸」(Productive Debris)，並成為下一輪產業發展的重要基礎。