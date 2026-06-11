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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.15%，報276.78美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間12日01:29股價上漲13.56美元，報276.78美元，漲幅5.15%，成交量3,791,636（股），盤中最高價276.93美元、最低價258.10美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.14%
  • 近 1 月：+26.62%
  • 近 3 月：+58.97%
  • 近 6 月：+36.41%
  • 今年以來：+42.9%

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費城半導體12885.655.56%
Palo Alto Networks Inc275.37+4.62%

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