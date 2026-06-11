盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.15%，報276.78美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間12日01:29股價上漲13.56美元，報276.78美元，漲幅5.15%，成交量3,791,636（股），盤中最高價276.93美元、最低價258.10美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.14%
- 近 1 月：+26.62%
- 近 3 月：+58.97%
- 近 6 月：+36.41%
- 今年以來：+42.9%
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