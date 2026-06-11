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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.79%，報17.2854元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日02:50，美元/墨西哥披索下跌0.138點跌幅達0.79%，暫報17.2854點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.53%
  • 近 1 週：+0.57%
  • 近 3 月：-0.95%
  • 近 6 月：-4.00%
  • 今年以來：-3.10%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.85，本日下跌1.43%
  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日下跌0.44%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.80，本日下跌0.59%
  • 歐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.28%
  • 英鎊/美元相關性-0.76，本日下跌0.28%

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美元/墨西哥披索17.227-1.13%
南非蘭特/美元0.0616+1.99%
澳元/美元0.7050+0.79%
歐元/美元1.1580+0.41%
英鎊/美元1.3417+0.38%

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