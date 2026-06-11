外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.79%，報17.2854元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日02:50，美元/墨西哥披索下跌0.138點跌幅達0.79%，暫報17.2854點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.53%
- 近 1 週：+0.57%
- 近 3 月：-0.95%
- 近 6 月：-4.00%
- 今年以來：-3.10%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.85，本日下跌1.43%
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日下跌0.44%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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