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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.8058元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日03:20，美元/瑞郎上漲0.0064點漲幅達0.8%，暫報0.8058點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.61%
  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 3 月：+1.90%
  • 近 6 月：+0.50%
  • 今年以來：+0.83%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲1.12%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.28%
  • 美元/加幣相關性0.70，本日上漲0.31%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.43%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日上漲0.66%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.31%

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美元/瑞郎0.8042+0.60%
加幣/美元0.7074-0.21%
歐元/美元1.1458-0.39%
英鎊/美元1.3200-0.63%
紐元/美元0.5754-0.24%

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