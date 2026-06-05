旭然何兆全交棒轉任集團最高顧問 董事長由何宜臻接任
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 今 (5) 日召開股東常會，通過配發 0.6 元股息，同時，在今天完成旭然董事全面改選後，原任董事長何兆全交棒轉任集團最高顧問，董事長世代交替由何宜臻接任。
旭然 2025 年營收為 6.73 億元，持續精進台灣雲科廠、中國昆山廠及越南廠等多元生產基地產能配置與生產效率，並積極優化業務接單組合，帶動整體獲利，全年稅後淨利達 3899 萬元，每股純益達 0.92 元，獲利刷新近五年新高水準。
旭然今天股東會通過配發 0.6 元股息。
旭然於 2001 年創立 Filtrafine 自有品牌，建置雲科一、二廠及大陸昆山、越南等地生產基地，以及涵蓋美國、大陸、日本與台灣等在地營運據點，奠定 Filtrafine 品牌全球化發展基礎。
旭然董事長何宜臻表示，未來將與何宜瑾總經理及經營團隊共同努力，延續旭然深耕工業液體過濾領域多年的核心基礎，並進一步開創公司下一階段營運新局。旭然將持續深化薄膜等高端過濾材料與關鍵技術研發，強化核心過濾原材料掌握能力，同時透過多區生產基地彈性產能配置，完善上下游垂直整合效益及全球化在地營運據點布局優勢，提升市場競爭力。面對全球 AI 投資熱潮延續，以及高科技製程對潔淨度、
同時，旭然對穩定性與過濾精度要求持續提高，旭然將聚焦半導體先進製程、AI 載板 AI 伺服器液冷應用、製藥與生技、水資源回收等高成長產業領域，深化 Filtrafine® 高階過濾產品之市場滲透率，並持續拓展多元產業客戶與全球業務版圖。
展望 2026 年，旭然持審慎樂觀看法，除秉持精進工業液體過濾技術研發、產品升級與全球市場拓展三大策略並進，積極切入更高技術門檻之半導體製程過濾應用市場，打造營運第二成長曲線。另一方面，旭然亦將持續深化關鍵薄膜材料研發及生產、提升各生產基地營運效率與全球服務能力，並透過新任經營團隊接棒後之組織活化與策略深化，以期為未來營運開創新成長局面。
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