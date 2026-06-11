盤後速報 - 昇陽半導體(8028)次交易(12)日除息2.7元，參考價301.3元
鉅亨網新聞中心
昇陽半導體(8028-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
首日參考價為301.3元，相較今日收盤價304.00元，息值合計為2.7元，股息殖利率0.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|304.00
|2.70199
|0.89%
|0.0
|2025/06/18
|148.0
|2.2
|1.49%
|0.0
|2024/06/11
|64.2
|1.8
|2.8%
|0.0
|2023/06/08
|61.7
|1.8
|2.92%
|0.0
|2022/07/21
|67.7
|0.8
|1.18%
|0.6
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