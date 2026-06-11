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盤後速報 - 昇陽半導體(8028)次交易(12)日除息2.7元，參考價301.3元

鉅亨網新聞中心

昇陽半導體(8028-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

首日參考價為301.3元，相較今日收盤價304.00元，息值合計為2.7元，股息殖利率0.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 304.00 2.70199 0.89% 0.0
2025/06/18 148.0 2.2 1.49% 0.0
2024/06/11 64.2 1.8 2.8% 0.0
2023/06/08 61.7 1.8 2.92% 0.0
2022/07/21 67.7 0.8 1.18% 0.6


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