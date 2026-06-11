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盤後速報 - 展宇(1776)次交易(12)日除息0.6元，參考價17.25元

鉅亨網新聞中心

展宇(1776-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為17.25元，相較今日收盤價17.85元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 17.85 0.6 3.36% 0.0
2025/06/13 17.85 0.8 4.48% 0.0
2024/06/13 17.9 0.5 2.79% 0.0
2023/06/20 18.25 0.6 3.29% 0.0
2022/08/26 20.15 1.5 7.44% 0.0


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