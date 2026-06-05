盤後速報 - 展宇(1776)下週(6月12日)除息0.6元，預估參考價17.9元
鉅亨網新聞中心
展宇(1776-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(6月5日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
展宇(1776-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。近5日股價上漲3.58%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|18.50
|0.6
|3.24%
|0.0
|2025/06/13
|17.85
|0.8
|4.48%
|0.0
|2024/06/13
|17.9
|0.5
|2.79%
|0.0
|2023/06/20
|18.25
|0.6
|3.29%
|0.0
|2022/08/26
|20.15
|1.5
|7.44%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 展宇(1776)急跌-3.02%報19.3元，成交3,016張
- 盤中速報 - 展宇(1776)股價拉至漲停，漲停價20.55元，成交1,925張
- 盤中速報 - 展宇(1776)大漲7.22%，報20.05元
- 盤中速報 - 展宇(1776)股價拉至漲停，漲停價18.7元，成交735張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇