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盤後速報 - 展宇(1776)下週(6月12日)除息0.6元，預估參考價17.9元

鉅亨網新聞中心

展宇(1776-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(6月5日)收盤價18.50元計算，預估參考價為17.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

展宇(1776-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。近5日股價上漲3.58%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 18.50 0.6 3.24% 0.0
2025/06/13 17.85 0.8 4.48% 0.0
2024/06/13 17.9 0.5 2.79% 0.0
2023/06/20 18.25 0.6 3.29% 0.0
2022/08/26 20.15 1.5 7.44% 0.0

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集中市場加權指數45070.94-1.33%
展宇18.5-1.60%

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