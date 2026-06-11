盤後速報 - 潤弘(2597)下週(6月18日)除息9.67元，預估參考價194.33元
鉅亨網新聞中心
潤弘(2597-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.67元。
以今日(6月11日)收盤價204.00元計算，預估參考價為194.33元，息值合計為9.67元，股息殖利率4.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤弘(2597-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。近5日股價上漲10.8%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|204.00
|9.67
|4.74%
|0.0
|2025/08/01
|0.0
|0.0
|0.0%
|2.0
|2025/06/11
|183.5
|7.7
|4.2%
|0.0
|2024/08/14
|0.0
|0.0
|0.0%
|4.0
|2024/07/01
|182.5
|5.4
|2.96%
|0.0
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