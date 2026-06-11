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盤後速報 - 潤弘(2597)下週(6月18日)除息9.67元，預估參考價194.33元

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潤弘(2597-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.67元。

以今日(6月11日)收盤價204.00元計算，預估參考價為194.33元，息值合計為9.67元，股息殖利率4.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤弘(2597-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。近5日股價上漲10.8%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 204.00 9.67 4.74% 0.0
2025/08/01 0.0 0.0 0.0% 2.0
2025/06/11 183.5 7.7 4.2% 0.0
2024/08/14 0.0 0.0 0.0% 4.0
2024/07/01 182.5 5.4 2.96% 0.0

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