鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 12:37

敬鵬首季營收 40.56 億元，年增 5%，汽車板出貨占比升至 77%， 5 月營收以 15.07 億元改寫 24 個月來新高，年增 11.82%，敬鵬對於 6 月的營運則指出，因先前向客戶端提出的調漲價格案陸續生效，也因此估計在獲利表現上優於 4 月及 5 月，但由於原物料端不斷一波波上漲，縱使敬鵬已有調高售價措施，但後續而來的成本壓力仍極高。

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對敬鵬而言，包括匯率、原物成本及對客戶轉嫁能力將成爲影響獲利三大關鍵因素，所幸第二季匯率求穩及客戶訂單增加，對敬鵬仍有一定幫助，但在原物料成本不斷一波波拉高，以及對客戶轉嫁能力等，則是極大挑戰。

敬鵬 2026 年首季營收 40.56 億元，毛利率 12.08%，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.62 元。敬鵬將在對去年股息配發 1 元股息並在 7 月 21 日除息交易。