鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-11 15:37

連接器廠宣德 (5457-TW) 積極衝刺新應用，董事長蔡鎮隆表示，今年 Space X 的星鏈 (Starlink) 地面接收站零組件訂單金額翻倍外，也切入工業電腦 (IPC) 應用，下半年起開始出貨，可望成為營運新動能。

宣德董事長蔡鎮隆。(鉅亨網記者彭昱文攝)

蔡鎮隆表示，目前接獲的 Starlink 新機種訂單，除了原本就供應的線束連接器外，也切入其他機構件，如設備底座、天線支架等；根據客戶的公開募資資訊表示，今年的地面接收站需求倍增，明年也會持續翻倍成長。

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在工業電腦方面，蔡鎮隆表示，博弈設備已接獲北美系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，預計下半年陸續出貨，明年估將進一步放量，後續也有金融支付設備等代工訂單，目前主要在墨西哥及越南生產。

在 AI 領域上，蔡鎮隆表示，宣德目前策略從機器人、自駕車等領域切入，除了相關零組件外，目前也跟相關廠商合作，協助製造生產用的設備，工業電腦也將拓展邊緣 AI 應用，積極參與實體 AI(Physical AI) 商機。