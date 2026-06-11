鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 11:33

隨著台中捷運乘車碼服務正式上線，LINE Pay Money 已全面串聯台北捷運、新北環狀線、台中捷運、高雄捷運及雙北公車系統，涵蓋全台逾九成捷運運量。為搶攻北中高通勤族市場，即日起至 6 月 28 日推出限時加碼優惠，每週最高可領取 100 元優惠券，雙北捷運及公車用戶更可享筆筆 LINE POINTS 15% 回饋。

搶攻通勤支付市場 LINE Pay Money乘車碼優惠再加碼。(圖/LINE Pay)

LINE Pay Money 表示，自開通台中捷運乘車碼功能後，目前服務已覆蓋台灣 4 大直轄市主要大眾運輸系統，若加計雙北公車運量，全台每日超過 400 萬人次通勤族可透過手機掃碼搭車，享受免現金、免攜帶實體票卡的便利支付體驗。

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為回饋用戶支持，LINE Pay Money 同步祭出乘車碼加碼方案。活動期間內，使用 LINE Pay Money 乘車碼搭乘雙北捷運、台中捷運或高雄捷運，每週可獲得 1 張 50 元優惠券；搭乘台北市聯營公車或新北市區公車，還可再獲得 1 張 50 元優惠券，等同每位用戶每週最高可領取 100 元優惠券。優惠券單筆消費滿 100 元即可於全台多數支援 LINE Pay 付款的實體商店折抵使用。

此外，受到雙北通勤族高度關注的「乘車碼 15% 回饋」活動也確定延長。LINE Pay Money 宣布，原訂優惠再加碼至 6 月 28 日，凡使用乘車碼搭乘雙北捷運及公車，每筆交易皆可獲得 LINE POINTS 15% 回饋，點數於付款成功後自動發送，活動總回饋額度 150 萬點，採先搭先得、送完為止。

觀察通勤支付市場發展，LINE Pay 指出，大眾運輸具備高頻率使用特性，已成為行動支付重要應用場景之一。為提升使用便利性，LINE Pay App 提供多元快捷入口，用戶可將乘車碼設置於首頁功能選單、LINE 錢包付款頁面，甚至透過手機桌面小工具快速開啟，進出閘門或搭乘公車時可即時掃碼通行，進一步強化日常移動場景的支付體驗。