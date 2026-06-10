鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-11 06:50

美超微暴跌超27% 領跌標普500指數 (圖：shutterstock)

根據公司最新公告，美超微計劃透過發行股票及股票連結證券籌集約 70 億美元資金，以支應近期激增的 AI 伺服器需求。公司表示，近幾週已接獲約 390 億美元的 AI 伺服器訂單，募得資金將主要用於採購相關零組件，以確保訂單順利交付。

‌



儘管此舉凸顯 AI 基礎設施需求依舊強勁，但華爾街分析師指出，真正主導美超微 (SMCI-US) 崩跌的因素其實是獲利率壓力，而大規模增資也引發投資人對現有股東持股遭稀釋的疑慮。

市場認為美超微難以將零組件成本上升完全轉嫁給客戶。面對來自戴爾科技 (DELL-US) 等 AI 伺服器競爭對手的激烈競爭，公司若貿然提高售價，恐將影響市占率與訂單表現。正因如此，投資人對美超微未來獲利能力產生疑慮，紛紛選擇出脫持股。

值得注意的是，美超微並非唯一透過資本市場籌資擴大 AI 布局的企業。Alphabet (GOOGL-US) 日前宣布規模 800 億美元的股權融資計畫，隨後進一步擴大至 847.5 億美元，資金將用於擴建 AI 基礎設施及提升運算能力。