鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報12277.54點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日11:15，費城半導體下跌380.27點（或3%），暫報12277.54點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.78%
  • 近 1 月：+7.49%
  • 近 3 月：+62.06%
  • 近 6 月：+71.69%
  • 今年以來：+78.7%

焦點個股


費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領跌。安森美半導體(ON-US)下跌6.56%；高通(QCOM-US)下跌5.94%；泰瑞達(TER-US)下跌5.48%；博通(AVGO-US)下跌5.25%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.51%。

部分成分股表現相對穩健，科磊(KLAC-US)上漲0.76%；應用材料(AMAT-US)上漲0.48%；連貫(COHR-US)上漲0.02%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12326.94-2.61%
安森美半導體110.145-5.86%
高通193.77-5.67%
泰瑞達351.26-4.86%
博通374.53-4.50%
安謀控股公司309.88-4.61%
科磊2159.81+0.96%
應用材料502.39+0.64%
連貫358.449+0.70%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty