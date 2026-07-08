盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報293.95美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日02:17股價上漲14.02美元，報293.95美元，漲幅5.01%，成交量793,346（股），盤中最高價294.45美元、最低價275.11美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-26.03%
- 近 1 月：+10.05%
- 近 3 月：+27.76%
- 近 6 月：+52.14%
- 今年以來：+77.33%
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