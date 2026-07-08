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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報293.95美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日02:17股價上漲14.02美元，報293.95美元，漲幅5.01%，成交量793,346（股），盤中最高價294.45美元、最低價275.11美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-26.03%
  • 近 1 月：+10.05%
  • 近 3 月：+27.76%
  • 近 6 月：+52.14%
  • 今年以來：+77.33%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數52324.75-1.13%
NASDAQ25815.62-0.01%
費城半導體12553.032.05%
Onto Innovation Inc.292.95+4.65%

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