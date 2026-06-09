盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌7.9%，報131.61美元
鉅亨網新聞中心
萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間09日21:49股價下跌11.29美元，報131.61美元，跌幅7.9%，成交量947,354（股），盤中最高價146.61美元、最低價131.30美元。
美股指數盤中表現
萊迪思半導體(LSCC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.27%
- 近 1 月：+12.35%
- 近 3 月：+67.15%
- 近 6 月：+85.13%
- 今年以來：+94.21%
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