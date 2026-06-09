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盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌7.9%，報131.61美元

鉅亨網新聞中心

萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間09日21:49股價下跌11.29美元，報131.61美元，跌幅7.9%，成交量947,354（股），盤中最高價146.61美元、最低價131.30美元。

美股指數盤中表現

萊迪思半導體(LSCC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.27%
  • 近 1 月：+12.35%
  • 近 3 月：+67.15%
  • 近 6 月：+85.13%
  • 今年以來：+94.21%

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費城半導體12033.69-6.76%
萊迪思半導體132.26-7.45%

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