政院拍板！明年軍公教調薪5.88%至11.56% 委任1職等起薪破3.8萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 13:28

行政院長卓榮泰今（2）日於院會正式拍板 116 年度軍公教待遇提升方案，首度採取定額加給 2 千元與通案調薪 4% 的雙軌並行模式。此次調薪基於經濟成長優異、CPI 漲幅累計突破 3% 及民間薪資上揚等關鍵指標，其中定額部分將提前於 115 年 7 月生效。透過疊加效應，全體軍公教調薪幅度落在 5.88% 至 11.56% 之間，其中基層委任一職等起薪將突破 3.8 萬元，主管職最高調幅更達 11.56%，創下近年新高，展現政府強化留才競爭力的決心，卓榮泰並呼籲民間企業響應，共同將經濟成長果實與勞工共享。

政院拍板加薪！明年軍公教調薪5.88%至11.56% 委任1等起薪破3.8萬。（圖: shutterstock）

此次調薪案由人事行政總處規劃，考量 115 年經濟成長率預計達 9.64%，政府採取成果共享邏輯，強化照顧基層同仁。除通案 4% 調整將於 116 年正式實施外，定額加給二千元將以追加預算方式處理，確保公部門起薪具備市場吸引力。人事行政總處精算後指出，非主管職人員調幅落在 5.88% 至 9.98% 之間，主管職調幅則落在 6.39% 至 11.56% 之間，整體結構性調整更具吸引力。

‌



在主管職加給方面，為解決公部門面臨的基層主管難覓問題，委任五職等主管調幅衝上 11.56%，中階科長與高階簡任官調幅亦同步提升。