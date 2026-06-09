盤中速報 - 費城半導體大漲2.12%，報13180.59點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲273.9點（或2.12%），暫報13180.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.45%
- 近 1 月：+9.61%
- 近 3 月：+71.75%
- 近 6 月：+75%
- 今年以來：+82.22%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.81%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.33%；安可(AMKR-US)上漲3.81%；美光科技(MU-US)上漲3.4%；科林研發(LRCX-US)上漲3.11%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌0.27%。
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