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盤中速報 - 費城半導體大漲1.86%，報13147.12點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲240.43點（或1.86%），暫報13147.12點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.45%
  • 近 1 月：+9.61%
  • 近 3 月：+71.75%
  • 近 6 月：+75%
  • 今年以來：+82.22%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲7.81%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.77%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.33%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.82%；美光科技(MU-US)上漲3.78%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌0.91%。


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費城半導體12653.64-1.96%
Onto Innovation Inc.276.54+2.81%
和康電訊351.575-2.84%
安謀控股公司351.0201+1.34%
邁威爾科技288.05-0.28%
美光科技948.46-0.09%
高通202.42-7.05%

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