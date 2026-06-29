鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 05:50

道瓊工業指數 (DJI) 與那斯達克綜合指數 (IXIC) 近期表現出現明顯落差，正釋放出美股即將面臨熊市的高度警訊。

這項罕見警訊又亮了 歷史顯示美股有67%機率步入熊市。(圖:shutterstock)

觀察截至 6 月 25 日止的七個交易日，道瓊指數上漲 0.5%，但那斯達克綜合指數卻下跌 5.0%，兩者績效差距高達 5.5 個百分點。

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《MartketWatch》分析指出，自 1971 年那斯達克指數創立以來，能在短短短七個交易日內，出現如此巨大分歧的機率僅約 1%，且此類情形過去多半發生在牛市觸頂之前。

最具代表性的例子便是 2000 年 3 月網路泡沫高點。在市場創下歷史最高點前的 10 個交易日中，有 7 個交易日的道瓊與那斯達克走勢分歧程度，與上週相當甚至更大。隨後展開的熊市中，那斯達克綜合指數重挫近 80%。

當然，歷史上並非每一次如此劇烈的分歧都會立即引發熊市。然而，自 1971 年以來，只要道瓊與那斯達克出現與目前相當程度的走勢分歧，之後三個月內有 66.9% 的機率已經進入熊市。

相較之下，自 1971 年以來，美股處於熊市的整體比率僅為 24.8%，顯示這類極端分歧與熊市之間具有顯著關聯性，而非隨機現象。

若道瓊這類藍籌股指數，與科技股為主的那斯達克之間僅出現小幅分歧，這樣的說法或許站得住腳，因為輕微差異原本就是市場常態，幾乎沒有任何擇時意義。

但目前的差距絕非小幅波動，而是一個接近「三個標準差」的極端事件。

當然，這項分析並不代表熊市一定迫在眉睫，也沒有任何神奇之處證明以七個交易日作為觀察窗口就是唯一正確的方法。

真正值得關注的是，一個健康的股市應該由各類股共同推動、全面上漲，而目前市場顯然並非如此。