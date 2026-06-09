鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.75元上修至1.07元，其中最高估值3.15元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.15(3.15)
|5.25
|5.89
|8.24
|最低值
|-1.26(-1.26)
|2.76
|3.24
|3.38
|平均值
|1.17(1.03)
|3.87
|4.51
|5.63
|中位數
|1.07(0.75)
|3.93
|4.53
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,497.52億
|1,622.31億
|1,747.11億
|1,580.39億
|最低值
|1,351.44億
|1,373.44億
|1,412.84億
|1,499.77億
|平均值
|1,428.54億
|1,473.00億
|1,516.42億
|1,538.45億
|中位數
|1,428.85億
|1,459.52億
|1,488.62億
|1,535.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|-2.11
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
|1,446.43億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇