鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 19:45

經濟部國際貿易署為了防止武器擴散並落實國際制裁，今（9）日正式發布最新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。本次名單首度大動作新增包含俄羅斯、中國大陸、伊朗、墨西哥、土耳其及阿拉伯聯合大公國等 265 個涉嫌武擴活動的實體，同時也移除 13 個實體。該項更新是依據貿易法第 13 條授權，並密切參考聯合國安全理事會及國際友盟國家的制裁清單，截至目前，台灣累計已將超過 11,480 個實體與個人納入嚴格的出口管制範圍，全面防堵高科技產品流入國際衝突或武器擴散活動中。

邊境全面攔查！戰略性高科技貨品名單增列265項 無許可證一律不放行。（鉅亨網資料照）

面對國際地緣政治局勢變動，經濟部與相關部會定期召開跨部會出口實體清單審查會議，嚴密監控高科技貨品的流向。國際貿易署提醒國內所有經貿業者，只要名列我國出口實體管理名單中的對象，不論是進行直接交易或轉運，廠商都必須在出貨前，事先向國際貿易署申請並取得正式核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，否則將無法辦理報關與出口。

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為了確保管制政策在邊境徹底執行，海關將扮演第一線把關角色，同步協助執行邊境攔查作業。未來若發現有業者未經經濟部許可，企圖將受管制的戰略性高科技貨品運往上述列管的黑名單對象，海關將當場採取不予放行的強制措施。