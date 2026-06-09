黑松通過去年股息配發1.65元 酒類專賣店第二門市板橋店8月開張

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-09 18:35

老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 今 (9) 日召開股東會，並通過每股配發 1.65 元股息，黑松今年邁入 101 年，面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，透過推動全員數位應用、產品綠色設計及酒類通路布局。

黑松董事長張斌堂。(鉅亨網記者張欽發攝)

以黑松今天收盤價 34.75 元計算，1.65 元股息的現金殖利率爲 4.74%。

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在飲料事業方面，黑松去年「茶花焙香麥茶」表現亮眼，帶動整體黑松茶花系列成長超過兩成。2026 年黑松除持續推動既有品牌銷售外，也將綠色設計導入經典品牌包裝更新，包含黑松沙士、黑松汽水 PET 系列導入短瓶標設計，延續品牌識別的同時，使整體包裝更簡潔、俐落，也更符合回收友善方向。

在酒類事業方面，黑松去年底開出首家專業酒類專賣店「黑松酒覓」，不僅來客數、營收及會員招募表現均優於預期，黑松希望透過更具質感與舒適度的選酒空間，為消費者提供專業、安心且貼近需求的酒類服務體驗，第二家門市預計於今年 8 月在新北板橋開幕。

在 ESG 推動上，黑松表示，黑松以「友善環境」為企業願景，於 2025 年制定「環境政策」，作為溫室氣體、能源、水資源及廢棄物管理的推動原則，並由「永續發展委員會」統籌環境永續議題。2025 年也新設「供應商永續管理」、「綠色設計」及「節能減碳」三個專案分組，強化跨部門協作與落地執行。