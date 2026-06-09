兩大不利因素干擾 可成5月營收9億元年月雙衰退

機殼廠可成 ( 2474-TW ) 今 (9) 日公告 5 月營收 9.18 億元，年月雙衰退，累計今年前 5 月營收 56.5 億元，年減逾 2 成。可成指出，受到筆電排擠效應影響，加上缺料晶片優先供貨給手機，導致筆電產品排程遞延，拖累 5 月營收表現。

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展望後市，可成表示，持續推動醫療器材、半導體設備、航太 / 無人機、AI 伺服器等新業務布局，預期 6 月開始新客戶專案將逐步進到量產階段，全年新事業營收貢獻可望達雙位數。

在新事業中，可成積極跨入伺服器業務，成為輝達 (NVDA-US)MGX 生態系一員，供應結構零組件。可成也指出，伺服器產品於去年第四季已開始小量出貨，預期今年下半年將顯著貢獻營收，今年伺服器業務營收比重上看 2 成，並看好 3 年內伺服器營收占比超越筆電。