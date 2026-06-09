鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 20:14

近年全球供應鏈重組，加上 AI 浪潮全面爆發，台商持續上演「投資布局大挪移」。金管會今 (9) 日公布上市櫃公司 2026 年第 1 季統計，累計投資海外地區 (不含中國) 達 11.35 兆元，季增 3627 億元，增額創下歷年同期新高。證期局指出，近年上市櫃公司赴海外投資力道強勁，相對地，赴陸投資的金額增速已明顯放緩，反映出台廠正逐步降低對大陸市場的依賴，以及供應鏈去風險化布局。

AI、半導體驅動！上市櫃Q1海外投資季增3627億元 創歷年同期新高。(鉅亨網資料照)

根據證交所及櫃買中心彙總統計，截至第 1 季止，全體上市櫃公司赴海外投資 (不含大陸地區) 總家數達 1381 家，占總家數之 74.97%，較 2025 年底增加 11 家。

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在投資金額方面，上市公司累計投資海外地區 (不含中國) 達 10 兆 4583 億元，上櫃公司為 8878 億元，合計 11 兆 3461 億元，單季暴增 3627 億元，增額創下歷年同期新高。

證期局主秘王秀玲表示，主要是因為台廠積極併購或新設海外子公司，或是因應海外子公司擴廠、營運資金及參與現金增資需求所致，其中上市、上櫃公司均以半導體業的累計投資金額最為龐大 。

在投資損益方面，第 1 季海外投資整體利益高達 2961 億元，較去年同期顯著成長 544 億元，同創歷年同期最高獲利紀錄。主因在於全球 AI 相關需求暢旺，帶動海外子公司獲利動能爆發 。

在大陸投資部分，截至第 1 季止，赴大陸投資的上市櫃公司合計為 1214 家，占全體上市櫃公司的 65.91%，較去年底減少 10 家。

上市櫃公司在陸累計投資金額為 2 兆 8048 億元，較去年底微幅增加 147 億元。不過，王秀玲指出，這項增長主要是受到匯率變動影響，若剔除匯率變動因素，實際上僅增加 14 億元。其中，上市公司以電腦及週邊設備業、上櫃公司以電子零組件業的大陸原始投資金額較大。

上市櫃公司第 1 季大陸投資利益合計達 1450 億元，較去年同期增加 294 億元，同樣創下歷年同期新高。王秀玲表示，主要是其他電子業、電腦及週邊設備業及半導體業，受惠於終端需求回升，帶動獲利成長。

此外，台廠資金調度也趨於審慎，第 1 季大陸投資收益匯回金額為 302 億元，累計匯回金額已達 1 兆 2436 億元，占累計投資金額的 44.34%，主要是配合集團資金規劃策略將盈餘與現金股利匯回。