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盤後速報 - 樺漢(6414)下週(6月16日)除息13.78元，預估參考價387.22元

鉅亨網新聞中心

樺漢(6414-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.78元。

以今日(6月9日)收盤價401.00元計算，預估參考價為387.22元，息值合計為13.78元，股息殖利率3.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

樺漢(6414-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 401.00 13.78421 3.44% 0.0
2025/06/27 304.5 12.2 4.01% 0.0
2024/07/31 306.5 11.35226 3.7% 0.0
2023/08/03 294.0 12.74027 4.33% 0.0
2022/07/29 218.5 7.0 3.2% 0.0

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