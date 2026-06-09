盤後速報 - 樺漢(6414)下週(6月16日)除息13.78元，預估參考價387.22元
鉅亨網新聞中心
樺漢(6414-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.78元。
以今日(6月9日)收盤價401.00元計算，預估參考價為387.22元，息值合計為13.78元，股息殖利率3.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
樺漢(6414-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|401.00
|13.78421
|3.44%
|0.0
|2025/06/27
|304.5
|12.2
|4.01%
|0.0
|2024/07/31
|306.5
|11.35226
|3.7%
|0.0
|2023/08/03
|294.0
|12.74027
|4.33%
|0.0
|2022/07/29
|218.5
|7.0
|3.2%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 樺漢(6414)大漲7.12%，報398.5元
- 樺漢5月營收創同期高 在手訂單逾2150億元
- 營收速報 - 樺漢(6414)5月營收155.79億元年增率高達35.27％
- 樺漢深化與子公司Kontron合作 持股比擬提升至30%以上
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇