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營收速報 - 共信-KY(6617)5月營收443萬元年增率高達68.48％

鉅亨網新聞中心

共信-KY(6617-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣443萬元，年增率68.48%，月增率18.03%。

今年1-5月累計營收為1,729萬元，累計年增率25.97%。

最新價為68.5元，近5日股價下跌-1.59%，相關生技醫療股價指數下跌-0.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-83 張
  • 外資買賣超：-83 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 443萬 68% 18%
26/4 375萬 8% 21%
26/3 309萬 11% 11%
26/2 278萬 13% -14%
26/1 324萬 36% -8%
25/12 351萬 30% 35%

共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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