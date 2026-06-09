鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 13:40

根據摩根大通 (JPMorgan) 的研究報告，全球原油市場在表面平靜的走勢下，實際上正經歷著庫存加速消耗的危機。

儘管中東地緣政治衝突已持續數月，但布蘭特原油價格仍維持在每桶 100 美元左右，波動率顯著下降。然而，摩根大通大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 警告，市場可能低估了即將到來的衝擊，全球原油庫存預計將在 9 月觸底。

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報告指出，自今年 3 月以來，全球可見原油庫存已累計減少約 4.5 億至 4.6 億桶，相當於每日消耗約 460 萬桶。摩根大通預測，全球庫存將在 6 月下旬進入「壓力區間」，並於 9 月逼近最低水準。

報告預警，一旦庫存觸及經營底線，市場將失去所有緩衝空間，屆時任何新的供應中斷都將直接且劇烈地傳導至油價。雖然經合組織 (OECD) 國家已釋放約 4 億桶戰略儲備，但其中約有一半尚未實際進入市場，緩衝能力有限。

做為輸油要道的荷姆茲海峽，當前可見船流量僅為戰前 15%，雖然實際上仍有約 210 萬桶的「隱秘流量」 透過關閉應答器等方式悄悄通過。然而，這與戰前每日 1600 萬桶的運量相比，依然杯水車薪。

在非海灣地區，美洲產油國 (如巴西、委內瑞拉、美國) 正全力增產，合計每日增產約 210 萬至 240 萬桶，但仍無法彌補中東供應的巨大缺口。此外，俄羅斯因煉油廠遭無人機攻擊，產量連續低於預期，進一步拖累了全球供應增長。

報告認為，油價之所以尚未飆升，部分原因在於需求端的調整速度超乎預期。3 月份全球石油需求年率下降每日 190 萬桶，遠高於分析師預測的 60 萬桶。中東地區因航班停飛與石化廠停產，需求量大幅萎縮；亞洲與非洲也因原料成本飆升，需求出現顯著下滑。

摩根大通隨後也下調了 4 月與 5 月的需求預測，預計需求破壞量將分別達到每日 490 萬與 560 萬桶。

在基準情境下 (假設荷姆茲海峽於 6 月重開)，摩根大通預計布蘭特原油全年均價將維持在 100 美元 附近。但如果封鎖持續，油價壓力將隨庫存枯竭而呈幾何級數增加。如果拖至第三季，每多封鎖 1 個月，均價預計上漲 5 美元。延至第四季，每多封鎖 1 個月，均價預計上漲 15 美元。

第四季漲幅較大的核心原因在於庫存緩衝墊屆時已完全消失，價格對供應缺口的敏感度將大幅攀升。