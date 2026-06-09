鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-09 11:03

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 公告 5 月營收 25.17 億元，年月皆有雙位數成長的表現，累計今年前 5 月營收 116.91 億元，年增逾 4 成，激勵勤誠今 (9) 日漲勢凌厲，漲停鎖住 1510 元，排名千金股第 34 名。

勤誠歷經昨日股災，股價深蹲跳從跌停拉至平盤上作收後，今天早盤以 1410 元開高走高，再度拉升至漲停鎖住 1510 元，同步收復 5 日線及月線，排隊委買單約 200 張，成交量則超過 2000 張。

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勤誠 5 月營收 25.17 億元，月增 21.81%，年增 37.31%；累計今年前 5 月營收 116.91 億元，年增 46.83%。勤誠指出，主要受惠終端 AI 應用的發展，帶動資料中心基礎設施的建置熱潮，目前公司新舊專案的交接相當順利，下半年動能可期。

執行長陳亞男指出，為因應未來持續成長的機櫃業務，已在中國新增機櫃產線，預計 6 月完成，並同步在台中建置機櫃廠區、設置焊接實驗室，興建中的美國與馬來西亞廠，未來也會有 7 成的產能用於生產機櫃。