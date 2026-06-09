Perplexity執行長：無論Anthropic或OpenAI上市表現如何 2028年前並無IPO計畫
鉅亨網編譯陳韋廷
Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 周一 (8 日) 接受《CNBC》專訪時說，無論市場如何看待 Anthropic 和 OpenAI 的上市情況，Perplexity 仍打算在 2028 年上市，。
Srinivas 說：「無論這兩家公司情況如何，我們原本就計畫在 2028 年採取行動，因此這一計畫依然有效。」
繼 Anthropic 上周提交 IPO 文件後，OpenAI 周一 (8 日) 也秘密提交了文件，準備在美國上市，馬斯克旗下 SpaceX 也打算在本周五 (12 日) 上市，SpaceX 的 IPO 無疑將成為判斷 Anthropic 或 OpenAI 上市前景的重要先行指標。
Srinivas 說，若上述 IPO 進展不順，肯定會產生連鎖反應，這點毋庸諱言。「我認為這些 IPO 能否順利進行對 AI 行業至關重要，而且我實際上認為它們會順利進行，因為它們目前運營狀況良好。」
針對外界對 Perplexity 財務狀況的猜測，Srinivas 去年曾表示，該公司資金充裕，且暫無在 2028 年前上市的計畫。
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