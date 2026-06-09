鉅亨網編輯林羿君 2026-06-09 09:04

SpaceX 執行長馬斯克首度披露該公司計畫建造的「AI 資料中心衛星」初代版本細節，讓外界得以進一步一窺這項雄心勃勃的太空大計。

SpaceX IPO前夕釋利多 馬斯克首曝AI資料中心衛星細節。(圖:shutterstock)

市場普遍認為，這項計畫正是推動 SpaceX 本周即將登場、備受矚目的 IPO 關鍵引擎。

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馬斯克在其社群平台 X 發布的 30 分鐘影片中，暢談了 SpaceX 的未來藍圖，範疇涵蓋持續開發的「星艦」（Starship）重型火箭，到 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 聯手打造、旨在於美國本土生產晶片的「Terafab」超級工廠。

此外，馬斯克也展示了名為「AI1」衛星的規格與設計渲染圖。這款太空載具是該公司首代機型，未來將納入由約 100 萬顆衛星組成的龐大星系網路，在地球軌道上執行複雜的 AI 運算任務。

馬斯克特別指出，該初代衛星搭載了翼展達 230 英尺（約 70 公尺）的巨型太陽能板，能支應平均 120 瓩（kW）的運算負載，峰值功率更可達 150 瓩。

馬斯克以 SpaceX 建造「星鏈」（Starlink）衛星網路的豐富經驗為依據，聲稱打造這類數據中心衛星，技術門檻其實比星鏈還要低。

他在影片中說明：「AI 衛星本質上就是由大量的太陽能電池和散熱器所組成，雖然仍需要雷射通訊鏈路，但完全不需要像星鏈衛星那樣配置極度複雜的天線系統。兩者相較之下，AI 衛星在設計與研發上反而容易得多。」

除了衛星本身，馬斯克還展示了 SpaceX 位於德州巴斯特羅普（Bastrop）廠區的宏大擴建計畫。

該廠目前主要負責生產星鏈系統的用戶接收終端設備，而在馬斯克展示的簡報中，這座擴建後的超級工廠被冠以「Gigasat」之名，預計占地將超過 1,000 英畝，建築面積逾 1,100 萬平方英尺。