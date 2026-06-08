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盤中速報 - 費城半導體大漲4.95%，報12825.39點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:30，費城半導體上漲604.63點（或4.95%），暫報12825.39點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.74%
  • 近 1 月：+9.5%
  • 近 3 月：+62.62%
  • 近 6 月：+67.53%
  • 今年以來：+72.53%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲11.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲9.47%；美光科技(MU-US)上漲8.59%；泰瑞達(TER-US)上漲5.88%；和康電訊(MTSI-US)上漲5.68%。

部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌9.47%；德州儀器(TXN-US)下跌6.65%；亞德諾(ADI-US)下跌6.38%；台積電ADR(TSM-US)下跌5.96%。


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費城半導體12763.094.44%
英特爾109.22+10.1%
邁威爾科技289.44+9.86%
美光科技927.9999+7.41%
泰瑞達373.73+4.41%
和康電訊356.005+3.07%
科磊2062.38+6.90%
德州儀器291.11+2.12%
亞德諾412.89+2.87%
台積電ADR430.855+3.78%

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