盤中速報 - 費城半導體大漲4.95%，報12825.39點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:30，費城半導體上漲604.63點（或4.95%），暫報12825.39點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.74%
- 近 1 月：+9.5%
- 近 3 月：+62.62%
- 近 6 月：+67.53%
- 今年以來：+72.53%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲11.93%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲9.47%；美光科技(MU-US)上漲8.59%；泰瑞達(TER-US)上漲5.88%；和康電訊(MTSI-US)上漲5.68%。
部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌9.47%；德州儀器(TXN-US)下跌6.65%；亞德諾(ADI-US)下跌6.38%；台積電ADR(TSM-US)下跌5.96%。
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