營收速報 - 金山電(8042)5月營收4.00億元年增率高達33.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為19.33億元，累計年增率31.98%。
最新價為132元，近5日股價下跌-21.89%，相關電子零組件類指數下跌-9.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-806 張
- 外資買賣超：-425 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-381 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|4.00億
|33%
|-7%
|26/4
|4.30億
|33%
|15%
|26/3
|3.74億
|21%
|22%
|26/2
|3.07億
|23%
|-27%
|26/1
|4.22億
|50%
|13%
|25/12
|3.74億
|24%
|14%
金山電(8042-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材電容器之製造加工買賣及進出口業務。承包設計各種無線電工程業務。除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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