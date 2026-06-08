G2C+聯盟奏功 志聖5月營收站穩10億元大關改寫新高 年增74%
鉅亨網記者張欽發 台北
台積電 (2330-TW) 供應鏈志聖 (2467-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 10.22 億元創新高，爲志聖單月營收首度站上 10 億元大關，月增 14.7%，年增 74.55%。2026 年 1-5 月營收 41.75 億元，年增 76.06%。
志聖 2026 年首季營收 22.62 億元，創新高，毛利率 49.47%，季增 5.37 個百分點，年增 6.45 百分點，首季稅後純益 4.66 億元創新高，季增 78.6%，年增 2.1 倍，每股純益達 3.66 元。
同時，志聖首季財報顯示，公司累計同期營收、毛利率、營業利益率與每股純益都創歷年同期新高，反映高附加價值產品比重提升與先進封裝需求持續成長，帶動獲利結構持續優化。
志聖並指出，營收維持高檔水準主要受惠先進封裝與 PCB 高階製程相關需求持續增長，顯示市場動能仍具延續性。公司將持續聚焦高附加價值產品與關鍵製程能力，強化長期競爭優勢。
展望後市，志聖將持續聚焦高附加價值設備與智慧製造發展，結合 G2C 聯盟資源與研發能量，掌握 AI 產業鏈成長契機，穩步推進全球市場布局。
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