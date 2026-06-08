鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 19:04

彰銀 (2801-TW) 公布 115 年 5 月份自結合併稅前盈餘 23.02 億元，合併稅後盈餘 19.72 億元，月增 2.86%、年增 32.31%。在利息及手續費收益穩健帶動下，累計前 5 月稅前盈餘達 107.12 億元，突破百億大關，累計前 5 月稅後盈餘 91.10 億元，年增 26.69%，創歷年同期新高，累計合併稅後每股盈餘 (EPS) 0.77 元，獲利續創高峰，繳出亮眼經營成績。

彰銀長期致力於信託服務創新與金融教育推廣。（圖：彰銀提供）

彰銀表示，今年以來受惠於核心業務穩定成長，利息淨收益及財富管理相關手續費收入持續提升，帶動整體獲利表現穩步增長。除獲利維持強勁動能外，放款、財富管理及海外業務亦同步成長，顯示營運體質持續優化，目前逾放比率維持 0.16% 低檔水準，展現穩健財務體質與經營韌性。

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除深耕核心業務外，彰銀亦積極推動普惠金融及金融教育。有感於詐騙案件頻傳，金融素養向下扎根刻不容緩，將於 6 月 27 日至 28 日在金融研訓院 Banker’s Salon FE62 金融探索館舉辦「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動，共規劃四場免費半日營隊，開放 200 名國小三年級至國中學生報名，開放報名後即迅速額滿，顯示社會大眾對金融教育議題的高度重視。

本次活動結合全台首座金融博物館 FE62 金融探索館之沉浸式課程，以及彰銀自行開發的防詐信託桌遊，透過寓教於樂方式，引導學童建立正確金錢觀、防詐意識及資產保護觀念，培養金融判斷能力與風險意識。