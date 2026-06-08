網家擴大串接統一集團 PChome APP可買小七商品了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-08 11:32

為迎接電商年中盛事 618 檔期，網家 (8044-TW) 進一步串接統一集團資源，深化 OMO 合作，今 (8) 日宣布旗下 PChome 24h 購物推出全新服務「PChome 隨行取」，會員可於 PChome APP 內直接購買指定隨取商品，並到全台 7-ELEVEN 門市兌換，品項涵蓋咖啡、飲品、茶葉蛋、鮮食、點心等高頻生活商品。

PChome 24h購物推出全新服務「PChome 隨行取」。(鉅亨網資料照)

PChome 24h 購物表示，長期深耕 3C、家電、日用品和大型檔期採購等電商消費場景，此次是瞄準消費者即時、小額、多元的日常消費需求，串聯線上購買與線下兌換場景，也將強化 PChome 24h 購物作為 OMO 生活消費場景整合者的角色。

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「PChome 隨行取」服務主打「咖啡鮮食，隨行取」，正式將超商高頻、即時、小額的生活消費情境導入 PChome APP，讓會員除了目的型購物和檔期採購外，也可透過 PChome 完成日常咖啡、鮮食、飲品、點心等生活小確幸消費。

網家看好，在超商隨取商品導入後，PChome APP 成為平台拓展高頻生活消費場景的重要入口，不同於過往消費者因特定購物需求開啟網購 APP 的使用情境，將提升會員和平台的互動頻率，並帶動消費者接觸 PChome 24h 購物站上的食品、保健、日用品與生活百貨等，創造跨品類消費與會員回流機會。