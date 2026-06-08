台股

國產5月營收月增近6% 混凝土本業營收創同期次高

鉅亨網記者彭昱文 台北

混凝土廠國產 (2504-TW) 公告 5 月營收 19.15 億元，月增近 6%、年減 6%，其中與混凝土相關的國內本業 5 月營收達 16.24 億元，創下同期次高紀錄；累計國產前 5 月營收 87.55 億元，年減 6.9%。

cover image of news article
國產5月營收月增近6% 混凝土本業營收創同期次高。(鉅亨網資料照)

國產表示，剛落幕的台北國際電腦展 COMPUTEX，群集全球 AI 科技界最重量級的人物，帶出厚實的全球 AI 等科技訂單生意，也呈現近年來全台因應 AI 強勁需求、所持續不斷的大建廠風潮。


目前國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，加上擁有 67 款獲得國內外低碳認證高端混凝土，以及高彈性模數混凝土，均獲得科技大廠青睞。

國產表示，透過近年優勢佈局的基礎、全台龐大科技大建設需求支撐下，即使面臨 5 月梅雨天候、房市打房以及土方之亂等挑戰，公司營收仍呈現穩健態勢。


文章標籤

國產混凝土營建

相關行情

台股首頁我要存股
國產35.55-2.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

中弱短強
國產

86.96%

勝率

#當沖高手_弱

中弱短強
國產

86.96%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
國產

86.96%

勝率

#動能指標下跌股

中弱短強
國產

86.96%

勝率

#高檔出場訊號

中弱短強
國產

86.96%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty