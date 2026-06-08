國產5月營收月增近6% 混凝土本業營收創同期次高
鉅亨網記者彭昱文 台北
混凝土廠國產 (2504-TW) 公告 5 月營收 19.15 億元，月增近 6%、年減 6%，其中與混凝土相關的國內本業 5 月營收達 16.24 億元，創下同期次高紀錄；累計國產前 5 月營收 87.55 億元，年減 6.9%。
國產表示，剛落幕的台北國際電腦展 COMPUTEX，群集全球 AI 科技界最重量級的人物，帶出厚實的全球 AI 等科技訂單生意，也呈現近年來全台因應 AI 強勁需求、所持續不斷的大建廠風潮。
目前國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，加上擁有 67 款獲得國內外低碳認證高端混凝土，以及高彈性模數混凝土，均獲得科技大廠青睞。
國產表示，透過近年優勢佈局的基礎、全台龐大科技大建設需求支撐下，即使面臨 5 月梅雨天候、房市打房以及土方之亂等挑戰，公司營收仍呈現穩健態勢。
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