盤中速報 - 恆生科技指數下跌-146.96點至4741.43點，跌幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:36，恆生科技指數下跌146.96點（或3.01%），暫報4741.43點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.09%
- 近 1 月：-4.54%
- 近 3 月：-1.19%
- 近 6 月：-13.67%
- 今年以來：-11.38%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-5.41%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 7.69% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 6.89% ; 潼關黃金(00340-HK) 下跌 6.53% 。
半導體概念領跌-5.18%。其中 QPL INT"L(00243-HK) 下跌 11.27% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 下跌 9.4% ; 芯智控股(02166-HK) 下跌 6.11% 。
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