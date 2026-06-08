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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-146.96點至4741.43點，跌幅3.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:36，恆生科技指數下跌146.96點（或3.01%），暫報4741.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.09%
  • 近 1 月：-4.54%
  • 近 3 月：-1.19%
  • 近 6 月：-13.67%
  • 今年以來：-11.38%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-5.41%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 7.69% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 6.89% ; 潼關黃金(00340-HK) 下跌 6.53% 。

半導體概念領跌-5.18%。其中 QPL INT"L(00243-HK) 下跌 11.27% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 下跌 9.4% ; 芯智控股(02166-HK) 下跌 6.11% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數黃金及貴金屬半導體

相關行情

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現貨黃金4322.55-0.14%
大唐黃金0.315-3.08%
靈寶黃金13.900-6.96%
潼關黃金1.870-6.03%
QPL INT'L0.700-1.41%
AV CONCEPT HOLD1.060-9.40%
芯智控股3.870-5.38%

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