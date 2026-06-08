鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 08:40

根據《Business Insider》掌握的內部消息指出，SpaceX 創辦人馬斯克將於本週四 (11 日) 出席半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）的年度技術大會，並與 ASML 執行 Christophe Fouquet 進行一場線上爐邊對談。

馬斯克本周將合體ASML執行長 力推Terafab晶片大夢。(圖:shutterstock)

根據 ASML 內部員工入口網站的活動說明，馬斯克將在會中與 ASML 的工程師及員工「分享他對人工智慧、機器人、太空以及半導體製造的願景，其中也包括備受矚目的 『Terafab』概念計畫」。

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ASML 官方對此表示，這場不對外公開的年度技術研討會，是專為內部員工與合作夥伴打造的全球性盛會，旨在交流各項技術創新與突破。

值得注意的是，這場線上對談舉辦的時間點相當微妙，正好落在 SpaceX 預計以 1.75 兆美元估值 IPO 上市的前一天。

作為 SpaceX 爭取投資人青睞的核心賣點，由 SpaceX、特斯拉 (TSLA-US) 與英特爾 (INTC-US) 三方攜手合資的「Terafab」計畫至關重要，該計畫旨在建造一系列規模空前的超大型半導體晶圓廠。

目前 SpaceX 的大部分估值與營收預測，皆建立在其雄心勃勃的計畫之上，也就是未來部署多達 100 萬座軌道資料中心。馬斯克曾表示，這項計畫將需要龐大的晶片供應，而這些晶片將由 Terafab 自行生產。

在這幅宏大的科技版圖中，總部位於荷蘭、身為歐洲市值最高科技公司的 ASML，無疑扮演著不可或缺的關鍵角色。

ASML 是全球唯一能製造「極紫外光微影設備（EUV）」的廠商，這類體積如公車般龐大的高精密機台，是晶圓廠要大規模量產尖端半導體晶片的唯一命脈。

ASML 執行長 Fouquet 上個月接受《路透社》採訪時證實，他確實曾與馬斯克針對 Terafab 專案進行過討論，但當時並未透露具體細節。