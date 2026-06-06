盤中速報 - Stratis大跌8.03%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Stratis(STRAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.03%，最新價格0.01美元，總成交量達0.26億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 183 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：2,065,854,584。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.06%
- 近 1 月：-33.01%
- 近 3 月：-36.05%
- 近 6 月：-62.40%
- 今年以來：-55.44%
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