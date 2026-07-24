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盤中速報 - 拳王幣大跌12.15%，報0.145美元

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拳王幣(STX)在過去 24 小時內跌幅超過12.15%，最新價格0.145美元，總成交量達0.03億美元，總市值2.63億美元，目前市值排名第 52 名。

近 1 日最高價：0.166美元，近 1 日最低價：0.143美元，流通供給量：1,814,605,788。

Stacks是第1層區塊鏈解決方案，旨在將智慧合約和去中心化應用程式（DApps）引入比特幣（BTC）。 這些智慧合約被帶到了比特幣，而無需更改使其功能如此強大的任何功能-包括其安全性和穩定性。由於Stacks使用比特幣作為基礎層，因此網絡上發生的所有事情都取決於使用最廣泛，可以說是最安全的區塊鏈-比特幣

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.18%
  • 近 1 月：-2.09%
  • 近 3 月：-26.23%
  • 近 6 月：-44.35%
  • 今年以來：-36.08%

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