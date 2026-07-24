盤中速報 - 拳王幣大跌12.15%，報0.145美元

Stacks是第1層區塊鏈解決方案，旨在將智慧合約和去中心化應用程式（DApps）引入比特幣（BTC）。 這些智慧合約被帶到了比特幣，而無需更改使其功能如此強大的任何功能-包括其安全性和穩定性。由於Stacks使用比特幣作為基礎層，因此網絡上發生的所有事情都取決於使用最廣泛，可以說是最安全的區塊鏈-比特幣。