〈焦點股〉龍頭廠晶技爆量漲停創新天價 頻率元件族群受激勵走揚

頻率元件廠晶技 ( 3042-TW ) 今 (3) 日早盤爆發逾 1.6 萬張強大量能登上漲停價 231 元，帶動類股全數走強，帶動希華 ( 2484-TW )、台嘉碩 ( 3221-TW ) 及加高 ( 8182-TW ) 強勢走高並登漲停價。

晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%，而晶技 4 月單月自結稅後盈餘爲 1.92 億元， 單月每股純益 0.57 元。1-4 月稅後純益 6.42 元，每股純益 1.89 元；同時，晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。自結 1-4 月稅後純益 7.82 億元，年增 2.7%。

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晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。