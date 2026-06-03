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〈焦點股〉龍頭廠晶技爆量漲停創新天價 頻率元件族群受激勵走揚

鉅亨網記者張欽發 台北

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (3) 日早盤爆發逾 1.6 萬張強大量能登上漲停價 231 元，帶動類股全數走強，帶動希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 及加高 (8182-TW) 強勢走高並登漲停價。

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晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技 2026 年 4 月營收 12.89 億元，改寫 19 個月來單月營收新高，月增 16.28%，年增 1.42%，而晶技 4 月單月自結稅後盈餘爲 1.92 億元， 單月每股純益 0.57 元。1-4 月稅後純益 6.42 元，每股純益 1.89 元；同時，晶技 2026 年 1-4 月營收 46.28%，年增 4.3%。自結 1-4 月稅後純益 7.82 億元，年增 2.7%。


頻率元件廠包括晶技、台嘉碩及希華都表示， 2026 年第二季營收將較首季表現爲優。

晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升了第一季營收的走高；預估 2026 年第二季營收將較第一季呈現小幅度增長。


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晶技EPS頻率元件希華台喜碩加高

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