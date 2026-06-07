鉅亨網記者彭昱文 台北
磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 受惠網通客戶訂單需求熱絡，5 月營收創同期新高、第二季展望樂觀，公司也積極搶攻 AI 電源升級商機，發表矩陣式電感技術強化高階磁性元件布局。
聯寶表示，全球寬頻基礎建設升級、5G FWA 滲透率提升、Wi-Fi 7/8 技術導入，帶動新一輪網路基礎建設升級商機，助力網通相關客戶對於旗下磁性元件業務訂單需求熱絡。
另一方面，聯寶無線充電業務積極拓展醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等領域，優化訂單結構，推升 5 月營收 5404 萬元，年增 19.74%，創歷年同期新高；累計前 5 月營收 2.35 億元，衰退幅度收斂至 9%。
看好 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 需求快速成長，帶動高效率電源與磁性元件朝高功率、高頻化、低損耗及高可靠度方向升級，聯寶近期也推出 Matrix Inductor(矩陣式電感) 技術，瞄準 AI 電源架構升級商機。
聯寶表示，Matrix Inductor 技術透過多相電感整合與磁性耦合設計，有助降低電流漣波、提升瞬態響應能力，並優化核心損耗與整體電源效率，可滿足新一代 AI 晶片對瞬間大電流、高速瞬態響應、低電流漣波與微型化設計需求。
下一篇