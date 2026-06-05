鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-05 17:08

投資台灣事務所今 (5) 日通過 4 家企業擴大投資台灣，總投資金額達 138.5 億元。本次參與陣容堅強，包含台商回台方案的環球晶 (6488-TW) 投入 32.5 億元精進 12 吋先進晶圓製程，以及根留企業方案的矽格聯測斥資 40 億元、健豪印刷投入 31 億元、華城重電規劃 35 億元建置智慧新廠，主要聚焦高階製程、AI 應用與綠色低碳轉型。顯示企業深耕台灣的意願依然強烈。

截至目前為止，投資台灣三大方案已成功吸引 1762 家企業，累計投資金額高達 2 兆 6837 億元，預估創造 16 萬 6558 個本國就業機會，後續仍有 29 家廠商排隊待審，

‌



全球前三大半導體晶圓供應商環球晶 (6488-TW) 產品涵蓋 3 吋至 12 吋半導體晶圓，廣泛應用於邏輯、記憶體、車用電子及能源管理等高階領域。面對產業技術持續演進，環球晶計劃在三年內投入 32.5 億元，聚焦優化 12 吋碳化矽晶圓、方形矽晶片及 GaN 晶圓等特殊晶片相關製程與品質穩定度。同時，公司將持續精進 12 吋先進矽晶圓製程，透過導入智慧設備，整合生產數據與智慧化工具，強化產線即時監控、預測性維護及品質分析能力，逐步建構完整的智慧製造環境。此外，環球晶也同步推動節能減碳與再生能源應用，全面提升能源使用效率並加速低碳轉型。

封測大廠矽格 (6257-TW) 旗下專注於 IC 測試與晶圓測試服務的矽格聯測，在 5G、人工智慧、高效能運算及車用電子等全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色。矽格聯測規劃於新竹科學園區擴大投資佈局，本次投資計畫總金額達 40 億元，主要用於導入高階測試設備及升級既有廠房無塵室。透過智慧製造與人工智慧應用，導入自動排程、光學檢測及設備預測維護等技術，大幅提升製程效率與產品品質，強化產線競爭力。這是矽格聯測第二度申請根留方案擴大投資，公司也同步推動節能與減碳措施，導入綠電及高效率設備，以落實永續發展目標，預期將帶動高階半導體人才需求。

長期深耕印刷產業的健豪印刷，積極推動數位化與智慧製造轉型，透過雲端接單與物流整合機制，建立少量多樣、快速交付之營運模式。面對全球印刷市場微型化與客製化趨勢，健豪印刷規劃於台中市大肚區興建新廠並擴大產線布局，預計投入 31 億元，可望新增 87 個本國就業機會。新廠擬導入 AI 影像辨識、自動倉儲及智慧排程系統，強化生產自動化與數據管理能力。這也是健豪印刷繼 108 年申請根留方案投資擴產後，二度投資興建新廠，展現持續深耕台灣與提升產業競爭力之決心。

重電廠華城 (1519-TW) 旗下 100% 持股的子公司華城重電，專注於超高壓電力變壓器設計與製造，產品廣泛應用於電力系統、再生能源及大型基礎建設領域。因應全球電網升級、能源轉型及 AI 資料中心用電需求成長，華城重電規劃於台中港打造具高階製造與檢測能力之智慧工廠，投資金額約 35 億元，預計新增 178 個本國就業機會。