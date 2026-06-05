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盤後速報 - 昇陽半導體(8028)下週(6月12日)除息2.7元，預估參考價334.8元

鉅亨網新聞中心

昇陽半導體(8028-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

以今日(6月5日)收盤價337.50元計算，預估參考價為334.8元，息值合計為2.7元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇陽半導體(8028-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 337.50 2.70199 0.8% 0.0
2025/06/18 148.0 2.2 1.49% 0.0
2024/06/11 64.2 1.8 2.8% 0.0
2023/06/08 61.7 1.8 2.92% 0.0
2022/07/21 67.7 0.8 1.18% 0.6

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