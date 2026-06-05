盤後速報 - 昇陽半導體(8028)下週(6月12日)除息2.7元，預估參考價334.8元
鉅亨網新聞中心
昇陽半導體(8028-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
以今日(6月5日)收盤價337.50元計算，預估參考價為334.8元，息值合計為2.7元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇陽半導體(8028-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。近5日股價上漲1.94%，集中市場加權指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|337.50
|2.70199
|0.8%
|0.0
|2025/06/18
|148.0
|2.2
|1.49%
|0.0
|2024/06/11
|64.2
|1.8
|2.8%
|0.0
|2023/06/08
|61.7
|1.8
|2.92%
|0.0
|2022/07/21
|67.7
|0.8
|1.18%
|0.6
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