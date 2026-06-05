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盤後速報 - 新至陞(3679)下週(6月12日)除息9元，預估參考價116.0元

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新至陞(3679-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。

以今日(6月5日)收盤價125.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率7.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

新至陞(3679-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠模具之設計開發。塑膠射出零組件。近5日股價上漲4.15%，集中市場加權指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 125.00 9.0 7.2% 0.0
2025/06/12 144.5 10.0 6.92% 0.0
2024/06/14 142.0 7.5 5.28% 0.0
2023/06/16 94.7 10.0 10.56% 0.0
2022/06/15 90.3 9.0 9.97% 0.0

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集中市場加權指數45070.94-1.33%
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