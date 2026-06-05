盤後速報 - 新至陞(3679)下週(6月12日)除息9元，預估參考價116.0元
鉅亨網新聞中心
新至陞(3679-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9元。
以今日(6月5日)收盤價125.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為9.0元，股息殖利率7.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
新至陞(3679-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠模具之設計開發。塑膠射出零組件。近5日股價上漲4.15%，集中市場加權指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|125.00
|9.0
|7.2%
|0.0
|2025/06/12
|144.5
|10.0
|6.92%
|0.0
|2024/06/14
|142.0
|7.5
|5.28%
|0.0
|2023/06/16
|94.7
|10.0
|10.56%
|0.0
|2022/06/15
|90.3
|9.0
|9.97%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 新至陞:公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 新至陞:公告本公司董事會授權董事長訂定現金股利基準日
- 新至陞4月營收3.56億元年減2.58% 1—4月達13.83億元
- 新至陞:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇