輝達加入Windows on Arm陣營 推升Arm架構AI筆電2029年滲透率估達34.2%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-05 12:36

研調機構 TrendForce 最新研究指出，目前 AI 筆電主要由 Intel(INTC-US)、AMD(AMD-US)、Apple(APPL-US) 與 Qualcomm(QCOM-US) 推動，但市場仍缺乏能夠大規模展現裝置端 AI 運算價值，並形成明確使用者換機誘因的產品。隨著 Nvidia 於 Computex 正式發表 RTX Spark 平台搭配 N1 與 N1X 處理器，AI 筆電市場有望從目前以 NPU 功能展示為主的階段，進一步邁向以 Agent 與本地端模型運算為核心的新發展階段。

研調：輝達加入Windows on Arm陣營 推升Arm架構AI筆電2029年滲透率達34.2%。(圖：shutterstock)

TrendForce 表示，RTX Spark 平台的意義不僅在於新增 Windows on Arm 陣營的重要成員，更首次將 CUDA 生態系延伸至 Windows 筆電市場，預估將快速提升 AI 筆電滲透率，由 2025 年的 19.3% 與 2026 年的 37.5% 提升至 2029 年的 84.9%。

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N1/N1X 處理器由 Nvidia(NVDA-US) 與聯發科 (2454-UW) 合作推出，扮演開拓高階市場的關鍵。此架構整合了高效能 Arm 架構 CPU、Blackwell 架構 GPU、CUDA 生態系，並支援最高 128GB Unified Memory 配置，讓硬體效能與作業系統、專業軟體層面達到深度整合。

受惠於裝置端算力提升，文件搜尋、簡報製作、知識庫查詢、工作排程及部分 AI Coding 等應用，未來皆有機會直接於本地端完成，降低對雲端算力與 Token 消耗的依賴。隨著 AI Agent 逐步普及，PC 角色也將由被動工具轉變為主動助理，帶動換機需求由硬體規格升級轉向應用價值升級，成為 2027 年後推動筆電市場成長的重要動能。

從 AI 筆電市場結構來看，目前 AI 筆電仍以 Windows x86 平台為主，其滲透率由 2025 年的 6.8% 至 2026 年提升至 14.5%，預估 2029 年將占整體市場約 50.7%。相較之下，Windows on Arm AI 筆電雖然目前基期較低，但成長速度在 Qualcomm 與 Nvidia 陸續加入此陣營後將明顯加速，滲透率將由 2025 年的 1.2% 提升至 2026 年的 3.2%，預期將於 2029 年進一步成長至 11.5%，顯示 Arm 架構正逐步擴大在 Windows 筆電市場的影響力。

除了 Windows on Arm 的發展外，Apple M 系列預計維持約 17% 左右的筆電市場占比，持續扮演 Arm 架構筆電的重要組成。另一方面，隨著 Intel 與 AMD 近年將資源逐步轉向 AI 筆電與高階商務機種，在 Chromebook 市場投入相對保守，也讓聯發科 (MTK) 在今年有機會透過 AI Chromebook 進一步擴大在 Chromebook 平台的滲透率。在 Windows on Arm, Apple M 與 Chromebook 系列共同帶動下，預估 2029 年 Arm 架構筆電滲透率將達 34.2%。