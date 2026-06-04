鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 18:00

根據 TrendForce(集邦諮詢) 最新研究，目前 AI 筆電主要由英特爾、超微、蘋果與高通推動，但市場仍缺乏能大規模展現裝置端 AI 運算價值，並形成明確消費者換機動力的產品。

輝達RTX Spark助攻！研調：2029年AI筆記型電腦滲透率將飆升至84.9%(圖:shutterstock)

該機構研究指出，隨著輝達在台北國際電腦展 (Computex) 正式發表 RTX Spark 平台搭配 N1 與 N1X 處理器，AI 筆電有望從目前以 NPU 功能展示為主的階段，進一步邁向以 Agent 與本地端模型運算為核心的新發展階段。

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TrendForce 表示，輝達 AI PC 平台 RTX Spark 的意義不僅在於新增 Windows on Arm 陣營的重要成員，更首次將 CUDA 生態系延伸至 Windows 筆電市場，預估將快速提升 AI 筆點滲透率，由 2025 年的 19.3% 與今年的 37.5% 提升至 2029 年的 84.9%。