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鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至8.76元，預估目標價為260.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.29元上修至8.76元，其中最高估值9.28元，最低估值8元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值9.28(8.89)10.0611.710.39
最低值8(8)8.59.9110.39
平均值8.7(8.34)9.4610.6610.39
中位數8.76(8.29)9.4310.6610.39

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值55.73億62.15億67.98億69.67億
最低值52.87億57.62億63.88億69.67億
平均值54.48億59.80億65.87億69.67億
中位數54.80億59.65億65.19億69.67億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS4.954.695.414.606.47
營業收入28.48億30.76億35.59億38.77億47.64億

詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIVE

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