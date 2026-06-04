鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至8.76元，預估目標價為260.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.29元上修至8.76元，其中最高估值9.28元，最低估值8元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|9.28(8.89)
|10.06
|11.7
|10.39
|最低值
|8(8)
|8.5
|9.91
|10.39
|平均值
|8.7(8.34)
|9.46
|10.66
|10.39
|中位數
|8.76(8.29)
|9.43
|10.66
|10.39
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|55.73億
|62.15億
|67.98億
|69.67億
|最低值
|52.87億
|57.62億
|63.88億
|69.67億
|平均值
|54.48億
|59.80億
|65.87億
|69.67億
|中位數
|54.80億
|59.65億
|65.19億
|69.67億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|4.95
|4.69
|5.41
|4.60
|6.47
|營業收入
|28.48億
|30.76億
|35.59億
|38.77億
|47.64億
詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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